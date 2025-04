Müller lässt Zukunft offen

Thomas Müller weiß noch nicht, bei welchem Verein er für die kommende Saison unterschreibt oder ob er seine Karriere beendet. Nach dem gestrigen 3:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 sagte der 35-Jährige in der Mixed Zone: „Ich bin eher an der kurzfristigen Zukunft gerade dran, das so ein bisschen zu ordnen und zu strukturieren. Ich habe noch genügend Zeit, auch durch den Zeitbonus der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli, Anm. d. Red.). Dadurch habe ich ja nochmal einen Monat länger.“

Müller verlässt den FC Bayern nach insgesamt 25 Jahren im Verein nach dieser Saison. Wie es für ihn weitergeht, ist offen. Müller wird mit Vereinen aus der MLS und der Serie A in Verbindung gebracht. Als Favorit gilt aktuell MLS-Klub Los Angeles FC, Partnerklub der Münchner. Zu den Spekulationen erklärte Bayerns Rekordspieler (500 Bundesliga-Einsätze): „Im Moment gibt es eh ganz viele Gerüchte. Ich weiß ja gar nicht, wo ich noch überall spielen soll. Das wird sich zeigen.“