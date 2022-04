Dinkci bindet sich an Werder

Eren Dinkci bringt seine Treue zum SV Werder Bremen zu Papier. Der 20-jährige Angreifer verlängert vorzeitig seinen Vertrag bei den Grün-Weißen. Die Hanseaten machen zur genauen Vertragslänge wie gewohnt keine Angaben.

„Eren hatte einen turbulenten Start seiner jungen Profikarriere. Sein erstes Tor im ersten Bundesliga-Spiel, dann der Abstieg mit Werder und nun der Neuaufbau. Das alles zu verarbeiten ist für einen jungen Spieler oftmals nicht so einfach. Eren hat das aber super hinbekommen und beständig an seiner Entwicklung gearbeitet. Daher freut es uns, dass er auch weiterhin das Trikot von Werder tragen wird“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball.

„Ich muss nicht betonen, was Werder und Bremen für mich bedeuten“, erklärt Dinkci, „hier ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Daher freut es mich natürlich, dass ich auch in den kommenden Jahren vor diesen Fans auflaufen und spielen darf – hoffentlich dann auch in der ersten Liga wieder“.

Dinkci bestritt in der laufenden Spielzeit 18 Pflichtspiele, acht davon von Beginn an. Dabei konnte der pfeilschnelle Rechtsfuß zwei Assists beisteuern.