Ajax: Drei Anfragen für Tagliafico

Nicolás Tagliafico bieten sich mehrere Optionen für einen Vereinswechsel. Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano haben sich drei Vereine aus dem Ausland nach dem Linksverteidiger von Ajax Amsterdam erkundigt. Der 29-Jährige, vertraglich noch bis 2023 gebunden, strebe einen Wechsel in diesem Sommer an.

Vor allem dem FC Barcelona wurde in der jüngeren Vergangenheit Interesse an Tagliafico nachgesagt. Der Argentinier sagte kürzlich: „Es gab Interesse (in der Wintertransferperiode, Anm. d. Red.), die Vereine haben miteinander gesprochen, aber sie haben sich nicht geeinigt. Damals war es für den Verein etwas kompliziert, aber ich denke, dass es jetzt im Juni einfacher sein wird.“