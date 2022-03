„Im Juni einfacher“: Tagliafico doch noch zu Barça?

Immer wieder buhlte der FC Barcelona in den vergangenen Transferperioden um Nicolás Tagliafico (29). So auch im Januar dieses Jahres, wie der Linksverteidiger von Ajax Amsterdam nun im Gespräch mit ‚TNT Sports‘ Revue passieren lässt.

„Es gab Interesse, die Vereine haben miteinander gesprochen, aber sie haben sich nicht geeinigt“, so Tagliafico, der den Blick bereits Richtung Sommer richtet: „Damals war es für den Verein etwas kompliziert, aber ich denke, dass es jetzt im Juni einfacher sein wird.“

Stammplatz weg, Wechselwunsch nicht?

Allzu hartnäckig dürfte Ajax in potenziellen Verhandlungen in der Tat nicht mehr agieren. Der argentinische Nationalspieler ist nur noch bis 2023 gebunden, hat zudem seinen Stammplatz an Daley Blind (32) abgeben müssen und kommt in dieser Saison erst auf 436 Ligaminuten.

Tagliafico habe im Winter „keinen Druck gemacht, aber ich habe klargemacht, was ich fühle, das muss man nicht für sich behalten.“ Die Wechselgedanken, in denen offensichtlich auch der FC Barcelona noch eine Rolle spielen, scheinen nicht verschwunden.