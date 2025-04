Neue Eintracht-Konkurrenz: Bundesligist will Ansah

Noch gehört Ilyas Ansah beim SC Paderborn nicht zur unumstrittenen Stammbesetzung. Die diesjährigen Leistungsdaten können sich aber dennoch mehr als sehen lassen. Bei 30 Einsätzen kommt der 20-Jährige auf neun Torbeteiligungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auffallend ist vor allem die Polyvalenz, in der Offensive hat Ansah in dieser Spielzeit nahezu jede Position bespielt. Qualitäten, von denen in der kommenden Spielzeit Union Berlin profitieren möchte. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Eisernen in den Poker um den gebürtigen Lüdenscheider eingestiegen.

In der Pole Position wähnt sich nach wie vor Eintracht Frankfurt, das genau wie namentlich nicht genannte Premier League-Klubs seit geraumer Zeit mit dem Angreifer in Verbindung gebracht wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Bezahlsender weiter berichtet, haben die Hessen ihr Interesse aber noch nicht manifestiert. Demnach ist offen, ob die Eintracht ein Angebot vorlegen oder sich aus dem Rennen verabschieden wird. Ein Sommerwechsel ist aber so oder so geplant. Die Ablöse für den 1,94 Meter großen Offensiv-Schlaks wird auf drei bis sechs Millionen Euro taxiert.