Wintertransfer: Bedient sich PSG bei der Konkurrenz?

Paris St. Germain schaut sich auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger für die zweite Saisonhälfte auch in der heimischen Ligue 1 um. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat sich Kaderplaner Luis Campos bereits mit der Seite von Abdukodir Khusanov ausgetauscht. Der 20-jährige Usbeke steht noch bis 2027 beim RC Lens unter Vertrag.

Lens ist zwar zum einen auf Transfererlöse angewiesen – kann aber zum anderen sportlich kaum auf Khusanov verzichten. In den zehn Spielen der laufenden Saison, in denen der Youngster auf dem Platz stand, kassierte das Team nur sieben Gegentore. Ohne Khusanov sind es fünf Gegentreffer in zwei Partien. Lens hatte Khusanov 2023 für schlappe 100.000 Euro von Energetik Minsk verpflichtet. Nun stehen bereits rund 20 Millionen Euro Ablöse im Raum. Eine Abwehr-Alternative für den Winter in Paris ist Tomás Araújo (22) von Benfica Lissabon.