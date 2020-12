Ohne neun bei Zenit: BVB mit Moukoko zum Gruppensieg?

Nach bislang drei Einwechslungen in der Bundesliga spricht vieles dafür, dass Youssoufa Moukoko am Abend bei Zenit St. Petersburg sein Startelf-Debüt für Borussia Dortmund feiern wird. Zuletzt in Frankfurt (1:1 belebte die Einwechslung des 16-Jährigen das Spiel des BVB merklich.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ein Stürmer ist wichtig für uns, weil er Bewegungen und Läufe in die Tiefe macht. Es gibt dadurch mehr Platz“, bemerkte im Anschluss auch Trainer Lucien Favre, der in Russland weiterhin auf Torjäger Erling Haaland verzichten muss. Acht weitere Spieler traten die Reiste zudem nicht mit an.

Trotzdem gibt der Dortmunder Kader genug Tiefe her, um eine schlagkräftige Truppe auf das Feld der voraussichtlich mit 20.000 Zuschauern gefüllten Gazprom Arena zu schicken. Favre kündigte bereits an: „Wir rotieren und wir werden das weiter machen.“

So könnte der BVB spielen

Die BVB-Ausfälle: Akanji, Dahoud, Delaney, Guerreiro, Haaland, Meunier, Morey, Reinier, Schmelzer