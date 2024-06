Gattuso übernimmt bei Hajduk

Gennaro Gattuso übernimmt ab der kommenden Saison den Trainerposten bei Hajduk Split. Wie der Verein bekanntgibt, unterschreibt der italienische Weltmeister bis 2026 beim kroatischen Traditionsklub. In der kommenden Woche soll der 46-Jährige offiziell vorgestellt werden. „Die Umgebungen und Vereine, in denen er bisher gearbeitet hat, gelten als äußerst anspruchsvoll. Doch in seiner bisherigen Fußball- und Trainerkarriere hat er bewiesen, dass er mit hohem Druck und hohen Erwartungen umgehen kann", erklärt der Klub in seinem Statement.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hajduk ist die neunte Trainerstation des Italieners. Zuletzt trainierte Gattuso Olympique Marseille. Beim französischen Spitzenklub wurde der Calabrier allerdings aufgrund der schlechten sportlichen Leistung des Teams fünf Monate nach seiner Einstellung bereits wieder entlassen.