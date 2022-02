Guion übernimmt in Bordeaux

Girondins Bordeaux hat einen Nachfolger für Cheftrainer Vladimir Petkovic gefunden. Wie der Tabellenletzte der Ligue 1 mitteilt, übernimmt David Guion die Geschicke bei den Südfranzosen. Der 54-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Guion war bis Ende Mai des vergangenen Jahres bei Ligarivale Stade Reims im Amt. Bordeaux soll der Franzose nun vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit bewahren, am Sonntag ist die AS Monaco zu Gast.