Zaha lässt Zukunft offen

Der vielfach umworbene Wilfried Zaha will sich auf einen Verbleib bei seinem Klub Crystal Palace nicht festlegen. Im Gespräch mit ‚Sky Sports‘ sagt der Ivorer: „Mein Vertrag läuft aus, wenn mein Vertrag ausläuft, und das Einzige, worauf ich mich konzentriere, ist, für den Verein gut zu sein, das ist alles. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Ich bin Palace sehr treu und denke an nichts anderes.“

Zahas Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Der 29-Jährige ist daher unter anderem auf dem Radar von Juventus Turin und des FC Barcelona aufgetaucht. Crystal Palace hofft derweil auf eine Vertragsverlängerung der Klubikone. Abgesehen eines eineinhalbjährigen Gastspiels bei Manchester United läuft Zaha seit seiner Jugend für die Eagles auf. In der laufenden Saison hat der Offensivspieler nach elf Spieltagen fünf Treffer und einen Assist auf dem Konto.