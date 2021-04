Tottenhams Interimstrainer Mason: Der Anti-Mourinho

Mit dem Hashtag #OneOfOurOwn, „einer von uns“, bewirbt Tottenham Hotspur die Meldungen über seinen neuen Interimscoach Ryan Mason und deutet dabei an, was in der Ära Mourinho verlorenging: Die Identifikation zwischen dem Cheftrainer und den Werten des Klubs.

Mit der komplett auf den Gegner ausgerichteten, teils uninspirierten und gleichzeitig defensiven Spielweise entfernte sich das Team über die vergangenen Monate mehr und mehr von dem zeitweise noch begeisternden Kombinationsfußball unter Mauricio Pochettino. Auch Mourinhos Trainingsmethoden riefen mehr und mehr Widerstand innerhalb der Mannschaft hervor.

„Er hat die Kultur aus dem Verein gesaugt und das zerstört, wofür die Spurs seit Jahren stehen“, wurde es ‚The Athletic‘ aus internen Quellen gesteckt. Dass der Portugiese am Montag nur wenige Tage vor dem am Sonntag stattfindenden Carabao Cup-Finale gefeuert wurde, spricht Bände über die Stimmung innerhalb des Vereins.

Mit Mason zurück zu den Wurzeln

Die Trendwende soll nun Mason vollziehen. Erfahrungen sammelte der Ex-Profi bisher nur innerhalb des Vereins als Coach verschiedener Jugendteams und ist daher ein recht unbeschriebenes Blatt. Dafür steht der 29-Jährige, der im Jahr 2018 wegen eines Schädelbruchs nach einem Luftzweikampf seine Karriere vorzeitig beenden musste, voll und ganz für Tottenham.

„Ich bin seit über 20 Jahren mit diesem Verein verbunden, das ist eine sehr lange Zeit in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass ich eine ausgezeichnete Verbindung zu den Fans habe. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass ich die Möglichkeit habe, diesem großartigen Fußballverein zu helfen“, sagte Mason demütig bei seiner Vorstellung.

Zuspruch von Pochettino

Der gebürtige Londoner durchlief die Jugendakademie der Spurs und absolvierte insgesamt 70 Spiele für die Profis, ehe es den Mittelfeldspieler für die letzten zwei Jahre seiner Karriere zu Hull City zog. Schon damals prophezeite Pochettino Mason nach seinem Schicksalsschlag eine Karriere als Trainer: „Mach dir keine Sorgen Ryan, du wirst eine erfolgreiche Person am Spielfeldrand.“

Gegen den FC Southampton am heutigen Abend (19 Uhr) ist dem ehemaligen englischen Nationalspieler ungeachtet des Ergebnisses schon eins sicher: Er wird als jüngster Premier League-Coach aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Sollte Mason am Sonntag gegen Manchester City den ersten Ligapokalgewinn seit 2008 einfahren, hätte der Trainernovize den Grundstein für ein Engagement über den Sommer hinaus gelegt.

Die Ansage, wie er das Spiel gegen die Saints angehen will, dürfte den Fans Hoffnungen auf bessere Zeiten machen: „Wir müssen uns mit ihnen messen. Sie sind sehr mutig und aggressiv in bestimmten Aktionen, aber das Wichtigste für uns ist, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Zu Rennen, zu kämpfen aber auch das Gefühl zu haben, dass wir gleichzeitig die Freiheit haben, uns selbst auf dem Platz zu entfalten. Das ist sehr wichtig für die Gruppe.“