Champions League: Bayern-Star nur auf der Bank

Jamal Musiala wird in der Champions League-Partie gegen Aston Villa am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) wohl nicht in der Startformation des FC Bayern stehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der deutsche Nationalspieler stattdessen auf der Bank Platz nehmen. Es sei davon auszugehen, dass die Entscheidung aus Gründen der Belastungssteuerung gefallen ist. Ob der 21-Jährige im Laufe der Partie noch eingewechselt wird, könnte vom Verlauf des Spiels gegen den Premier League-Vertreter abhängen.

Musiala stand in dieser Saison bisher in allen Pflichtspielen des Rekordmeisters auf dem Feld und wird auch in der Länderspielpause wieder für die Nationalmannschaft aktiv sein. Daher kann eine kleine Auszeit dem feinen Techniker sicher nicht schaden. Auch ohne den Offensivstar geht der FCB gegen Aston Villa als Favorit ins Spiel, das am Wochenende beim 2:2-Unentschieden gegen Aufsteiger Ipswich Town nur bedingt überzeugen konnte.