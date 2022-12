Suárez-Transfer unter Dach und Fach

Der Wechsel von Luis Suárez zu Grêmio Porto Alegre ist in trockenen Tüchern. Der brasilianische Klub vermeldet die Verpflichtung des 35-jährigen Torjägers. Nach Vereinsangaben unterschreibt Suárez einen Vertrag bis 2024.

Eine Ablöse wird nicht fällig. Der Kontrakt des 137-fachen uruguayischen Nationalspielers bei Nacional aus Montevideo läuft zum Jahresende aus.

Suárez wird laut Medienberichten ein Monatsgehalt von 250.000 Euro plus Bonuszahlungen kassieren. Aufs Jahr gerechnet winken Suárez also Minimum drei Millionen Euro, was ihn zu einem der bestbezahltesten Spieler Brasiliens macht.