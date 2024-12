Arsenal: Frustrierter Kiwior will nach Italien

Die Zeichen bei Jakub Kiwior und dem FC Arsenal stehen offenbar auf Abschied. Wie ‚Il Mattino‘ berichtet, plant der Innenverteidiger seinen Abgang und hat mit der SSC Neapel bereits einen neuen Klub gefunden. In den kommenden Tagen werden die Berater des 24-Jährigen beim Serie A-Klub erwartet, um über einen Januar-Transfer zu verhandeln.

Bei den Gunners gehört Kiwior nicht zur Stammbesetzung. In der laufenden Saison kam der polnische Nationalspieler in der Premier League lediglich zweimal von Beginn an zum Einsatz. Gegen den FC Everton (0:0) am vergangenen Wochenende saß Kiwior über die volle Distanz auf der Bank.