Happy End: Fulham tütet Broja-Deal ein

Das war knapp: Beinahe wäre Armando Brojas Wechsel vom FC Chelsea zum FC Fulham aus zeitlichen Gründen noch geplatzt. Per Sonderantrag konnte der Deal aber nun doch finalisiert werden. Der 22-jährige Mittelstürmer wird bis zum Sommer an Fulham ausgeliehen. Die Leihgebühr beläuft sich auf kolportierte 4,5 Millionen Euro. An der Stamford Bridge steht der 17-fache Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelsea hätte sich zwischenzeitlich sogar einen Verkauf des Albaners vorstellen können. Berichten zufolge verlangten die Londoner aber einen Mondpreis für Broja. Keiner der Interessenten war dazu bereit, die geforderten 58 Millionen Euro zu blechen.

Lese-Tipp

Last-Minute-Drama um Broja

In der Verlosung befanden sich dem Vernehmen nach auch die Wolverhampton Wanderer, West Ham United und Aston Villa. Nun gewinnen die Cottagers das Rennen um den gebürtigen Engländer. Nach auskurierter Kreuzband-Verletzung sammelte Broja in der aktuellen Spielzeit vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) in wettbewerbsübergreifend 19 Einsätzen.