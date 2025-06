BVB: Kehl „sehr zuversichtlich“ bei Chukwuemeka

Bei sengender Hitze hat Borussia Dortmund in der vergangenen Nacht durch einen 1:0-Erfolg gegen Ulsan HD das Achtelfinale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft erreicht und trifft dort am Mittwoch (3 Uhr) auf den mexikanischen Vertreter CF Monterrey mit Sergio Ramos (39).

Ob Mittelfeldmotor Carney Chukwuemeka dann noch im Kader der Schwarz-Gelben steht, ist derzeit offen. Stand jetzt endet die Leihe des 21-Jährigen am Monatsende. Auch wenn eine feste Verpflichtung des Engländers vom FC Chelsea wohl finanziell nicht zu stemmen ist, würde der BVB den offensivstarken Dauerläufer jedoch gerne bis zum Ende des Turniers in den eigenen Reihen halten.

Kehl guter Dinge

Wie Kehl am Rande des abschließenden Gruppenspiels gegenüber Medienvertretern bestätigte, rechnet sich der Bundesligist dabei gute Chancen aus: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wir wollen nicht schlechter werden. Deswegen würden wir ihn auch gerne behalten. Das weiß auch Chelsea.“

Eine kurzzeitige Verlängerung der Leihe könnte Teil der Verhandlungen zwischen den Blues und Dortmund um die Personalie Jamie Gittens sein. Der Transfer des 20-Jährigen kam vor der Klub-WM nicht mehr zustande, es soll aber weiterverhandelt werden. „Auch bei Jamie sind wir in Gesprächen“, so Kehl.

Moukoko-Gespräche laufen

Fortgeschrittener sind die Verhandlungen dem Vernehmen nach bei Youssoufa Moukoko. Der 20-Jährige steht vor dem endgültigen Abschied aus Dortmund und dem Wechsel zum FC Kopenhagen für eine Ablöse von fünf Millionen Euro.

Der BVB-Sportdirektor will nicht ins Details gehen, lässt aber tief blicken: „Ich bin in Gesprächen mit Youssoufa, das stimmt. Es sind noch ein paar Dinge zu klären. Wenn die geklärt sind, werden wir auch was verkünden, aber so weit sind wir noch nicht.“