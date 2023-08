PSG-Transfer: Barcola fordert Freigabe

Bradley Barcola möchte seinen Abschied von Olympique Lyon forcieren. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat der 20-jährige Flügelspieler den Klubverantwortlichen in einem Treffen am heutigen Freitag mitgeteilt, dass er den Klub verlassen möchte und seine Freigabe gefordert. Der französische U21-Nationalspieler habe zudem klargestellt, dass er nur zu Paris St. Germain wechseln will.

PSG verhandelt schon seit einiger Zeit mit OL einen Transfer von Barcola. Die Verhandlungen stockten aber zuletzt, eine Einigung ist aktuell nicht in Sicht. Das Lyon-Talent soll neben Randal Kolo Muani (24) die Offensive der Pariser verstärken.