Benfica vor 40-Millionen-Verkauf

Benfica Lissabon darf sich abermals auf einen Geldregen freuen. Fabrizio Romano zufolge finalisiert Mittelstürmer Marcos Leonardo (21) am heutigen Montag seinen Wechsel zu Al Hilal, der Medizincheck soll in wenigen Stunden in Paris stattfinden. Kostenpunkt: Kolportierte 40 Millionen Euro.

Leonardo war erst Anfang des Jahres aus seiner brasilianischen Heimat vom FC Santos zum portugiesischen Traditionsverein gewechselt. 24 Einsätze, acht Tore und eine Vorlage später streicht Benfica also ein ordentliches Transferplus ein. In Riad trifft der U23-Nationalspieler auf prominente Namen wie Neymar und João Cancelo.