Mainz-Duo soll verlängern

Beim FSV Mainz 05 will man zwei Leistungsträger gerne langfristig binden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen mit Karim Onisiwo (30) verlängern. Der robuste Stürmer avancierte in den vergangenen Monaten zum Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der 05er. In der laufenden Saison gelangen ihm vier Treffer. Bis 2024 steht der österreichische Nationalspieler noch in der Karnevalsstadt unter Vertrag.

Auch Linksverteidiger Aarón Martín (25) konnte sich für einen Verbleib bei den Rheinhessen empfehlen. Der Spanier ist in absoluter Topform und trug maßgeblich dazu bei, dass die Mainzer aktuell mit 18 Punkten auf Rang sechs der Tabelle stehen. Ganze dreimal konnte sich Aarón dabei selber in die Torschützenliste eintragen. Sein Arbeitspapier läuft zum Ende der Saison aus.