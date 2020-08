Medien: Kocak hat Arslan überzeugt

Tolgay Arslan hat sich offenbar mit einem Wechsel in die zweite Bundesliga angefreundet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann sich der Mittefeldspieler in Diensten von Fenerbahce mittlerweile gut vorstellen, bei Hannover 96 anzuheuern. 96-Trainer Kenan Kocak soll ihm vor zwei Wochen bei einem Treffen in Deutschland den Wechsel schmackhaft gemacht haben.

Arslan soll aber klargemacht haben, dass er maximal ein Jahr zweite Liga akzeptieren würde. Knackpunkt bleiben die Finanzen: Hannover kann das aktuelle Gehalt des 30-Jährigen nicht stemmen und hofft darauf, dass sich der gebürtige Hamburger mit weniger zufriedengibt. In den Ablösepoker mit dem türkischen Erstligisten könnte hingegen Bewegung kommen, da Fener aufgrund der Coronakrise dringend Geld braucht.