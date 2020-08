Arslan-Poker: 96 feilscht ums Gehalt

Hannover 96 will Tolgay Arslan von einer Rückkehr nach Deutschland überzeugen. Wie der türkische Journalist Ekrem Konur berichtet, verhandeln die Roten mit dem Mittelfeldspieler derzeit über das Gehalt, das in Hannover deutlich niedriger als aktuell bei Fenerbahce ausfallen würde. Sollte der 30-Jährige dem zustimmen, würde der Istanbuler Stadtteilklub dem Zweitligisten in Sache Ablöse entgegenkommen.

„Jetzt geht es um Qualitätsspieler“, kündigt Martin Kind gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ an. Demnach sollen noch diese Woche zwei neue Spieler bei Hannover unterschreiben. Da sich die Verhandlungen mit Arslan noch ziehen, sind damit ein Innenverteidiger und ein Linksverteidiger gemeint. Bei den weiteren zwei Kaderplätzen im Mittelfeld und Angriff sieht Kind keinen Grund zur Eile: „Transfers sind bis in den Oktober möglich. Wir wollen uns noch ein bisschen Zeit lassen und ein oder zwei Optionen offenhalten.“