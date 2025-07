Köln erzielt Einigung mit Kaplan

Im Werben um Ahmetcan Kaplan von Ajax Amsterdam ist der 1. FC Köln einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Geißböcke eine grundsätzliche Einigung mit dem Innenverteidiger erzielt. Für den 22-Jährigen rufen die Amsterdamer eine Ablöse von rund sechs Millionen Euro auf – hier liegen die Vorstellungen der Klubs noch auseinander.

Neben dem Bundesliga-Aufsteiger soll auch Galatasaray die Fühler nach Kaplan ausgestreckt haben. Dem Bericht zufolge ist das Interesse der Istanbuler allerdings abgekühlt. An Ajax ist der türkische U21-Nationalspieler zwar noch bis 2027 gebunden, hat aber aller Voraussicht nach keine Zukunft mehr in der Grachtenstadt. In der vergangenen Saison kam er wettbewerbsübergreifend nur auf 15 Partien, darunter drei Spiele für die Zweitvertretung der Amsterdamer.