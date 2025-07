Erstes Angebot: Köln bastelt am nächsten Transfer

Für sämtliche Mannschaftsteile hat der 1. FC Köln schon Verstärkung an Bord geholt. Trotzdem sind noch einige offene Stellen zu besetzen. So auch in der Innenverteidigung. Hier haben die Geißböcke einen Spieler aus der Eredivisie im Visier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Yagiz Sabuncuoglu bemüht sich Köln intensiv um Ahmetcan Kaplan von Ajax Amsterdam. Dem türkischen Transfermarktexperten zufolge hat ein Treffen zwischen Vertretern des 22-Jährigen und dem Aufsteiger stattgefunden. Beim gestrigen Ajax-Testspiel gegen KV Mechelen (3:2) war der Youngster nicht anwesend.

Trainer John Heitinga bestätigte anschließend gegenüber ‚VoetbalPrimeur‘ und anderen Medien, dass Kaplan an einem Transfer arbeite: „Er hat den Freiraum bekommen, sich auf eine neue Herausforderung zu konzentrieren.“ Allerdings hat neben Köln auch Galatasaray die Fühler nach Kaplan ausgestreckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zuge des Interesses des Istanbuler Klubs war auch das Preisschild für Kaplan bekanntgeworden. So sind 6,5 Millionen Euro nötig, um Ajax zu einem Verkauf zu bewegen. Die Amsterdamer hatten selbst vor drei Jahren noch 9,5 Millionen Euro für den türkischen U-Nationalspieler überwiesen, der sich in der Grachtenstadt nicht durchsetzen konnte. Köln stünde, sollte das Pendel zugunsten des Bundesligisten ausschlagen, also vor einem weiteren Transfer in Millionen-Höhe. Ein erstes Angebot haben die Geißböcke Sabuncuoglu zufolge abgegeben.