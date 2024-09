Neue Hiobsbotschaft für Neymar

Satte 90 Millionen Euro ließ sich der saudi-arabische Klub Al Hilal im Sommer 2023 Offensivstar Neymar kosten. Der 32-jährige Angreifer sollte das neue Aushängeschild des Klubs und der Saudi Pro League werden und mit Cristiano Ronaldo (39/Al Nassr) um die Torjägerkanone der Liga kämpfen. Doch daraus wurde bisher nichts.

Neymar lief in fünf Partien für seinen neuen Klub auf, in denen er durchaus zu gefallen wusste. Ein Tor und drei Vorlagen bedeuteten einen guten Start in der Wüste. Doch in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 gegen Nachbar Uruguay (0:2) riss sich der Brasilianer das Kreuzband im linken Knie und fällt seitdem aus.

Rückkehr erst 2025

Bisher wurde angenommen, dass der Angreifer spätestens im kommenden Oktober wieder auf dem Platz stehen wird. Die Verletzung scheint allerdings nicht so gut zu verheilen wie erhofft. „Neymar ist ein wichtiger Spieler für Al-Hilal und für die saudische Liga im Allgemeinen. Ich kann jedoch kein Datum für seine Rückkehr nennen, wir werden die Situation im Januar analysieren“, erklärte Al Hilal-Coach Jorge Jesus am heutigen Mittwoch auf einer Pressekonferenz des Klubs.

Somit ist klar, dass der 128-fache Nationalspieler in diesem Jahr nicht mehr auflaufen wird. Er wird damit sowohl seinem Klub als auch der Seleção fehlen, die aktuell eher durch die WM-Qualifikation stolpert. Seit Neymars Verletzung verlor Brasilien drei seiner vier Spiele, steht aktuell lediglich auf Rang fünf der Tabelle und droht die Teilnahme an der Endrunde zu verspielen.