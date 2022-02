Arminia: MLS-Angebot für Nilsson

Joakim Nilsson von Arminia Bielefeld bietet sich eine attraktive Möglichkeit in Übersee. Konkretes Interesse an dem 28-jährigen Innenverteidiger bekundet nach Informationen des ‚kicker‘ der künftige MLS-Klub St. Louis City, der 2023 in den Spielbetrieb startet. Nilsson liegt demzufolge ein Angebot über einen Langzeitvertrag vor.

Bei der Arminia ist der Schwede in der Innenverteidigung gesetzt. Sein Vertrag endet im Sommer. Ein knappes Jahr müsste Nilsson also bis zu seinem MLS-Debüt noch überbrücken.