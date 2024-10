„Bock auf diese Mannschaft“: Ducksch begründet Werder-Verbleib

Marvin Ducksch hat sich über die Beweggründe geäußert, über den Sommer hinaus bei Werder Bremen zu bleiben. Im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät der 30-Jährige: „Man hört sich ja auch in der Mannschaft um – und dabei wurde mir wirklich bewusst, dass bei Werder wieder etwas entsteht. Für mich war es ein Signal, dass mit Mitchell Weiser der Vertrag des vielleicht wichtigsten Spielers verlängert wurde, dass auch sonst das große Gerüst zusammengeblieben ist. Ich dachte mir: Vielleicht geht es doch in die Richtung, wo wir alle hindenken – weiter nach oben. Mir wurde auch persönlich viel zugesprochen, das hat mich sehr gefreut, und deswegen habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, zu bleiben: Ich habe einfach Bock auf diese Mannschaft.“

Des Weiteren weiß der Stürmer auch das besondere Mannschaftsklima zu schätzen: „Wir sitzen oft in der Kabine zusammen, sprechen über die unterschiedlichsten Dinge. Das gab es, seitdem ich in Bremen bin, so noch nicht, und das ist schon sehr außergewöhnlich, würde ich sagen – dass nicht jeder nur sein eigenes Ding macht. Und obwohl wir sehr viele Familienväter haben, nehmen auch die sich diese Zeit für uns als Mannschaft, weil wir ja sozusagen auch eine Familie sind: Wir verbringen fast mehr Zeit zusammen als zu Hause.“ In der noch jungen Saison scheint Ducksch nun endlich in Tritt zu kommen. Sechs Scorerpunkte in acht Spielen stehen zu Buche, drei davon gelangen ihm beim 4:2-Auswärtssieg gegen Wolfsburg am vergangenen Spieltag.