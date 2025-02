SGE-Debüt: Toppmöller hadert mit Batshuayi-Rolle

Dino Toppmöller zeigt sich etwas enttäuscht vom Debüt des Last-Minute-Neuzugangs Michy Batshuayi. Der 31-jährige Mittelstürmer stand überraschend am gestrigen Samstagabend in der Startformation von Eintracht Frankfurt im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) und zeigte noch Anpassungsprobleme an seine neue Aufgabe, wie der Coach der Hessen nach dem Spiel zu Protokoll gab: „Wir haben uns für Michy entschieden, weil wir wussten, dass uns Gladbach im hohen Pressing anlaufen wird. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit ihm den ein oder anderen Ball besser festgemacht hätten, um eine bessere Kontrolle zu bekommen. Das haben wir nicht ganz so geschafft.“

Dennoch habe Toppmöller keinen Zweifel daran, dass der Belgier der Eintracht noch helfen wird: „Er ist ein klarer Zielspieler und damit erfüllt er etwas, was uns ein bisschen gefehlt hat. Wir spielen aber vorne schon gerne mit zwei Stürmern. Aber es ist natürlich grundsätzlich für den Spieler nicht ganz so einfach. Es ging so schnell, er hat erst zwei Tage mit uns trainiert. Wir wollten ihm trotzdem das Gefühl geben, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist. Er wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten.“