1860 trennt sich von Mölders

Sascha Mölders (36) verlässt 1860 München. Wie der Drittligist auf seiner Homepage bekanntgibt, wurde das bis Saisonende laufende Arbeitspapier „nach konstruktiven Gesprächen“ mit sofortiger Wirkung aufgelöst. 1860 hatte seinen Kapitän vor rund zwei Wochen freigestellt. Es sei nun gelungen „alle Missverständnisse auszuräumen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe seit 2016 bei den Löwen viel erlebt. Den Abstieg bis in die Regionalliga und genauso den sofortigen Wiederaufstieg in die dritte Liga. Ich bin stolz, dass ich Kapitän dieses Teams sein durfte und blicke gerne auf viele schöne Erlebnisse zurück. Ich werde der Mannschaft immer die Daumen drücken und hoffe, dass der Verein seine Ziele erreichen kann. Danke an alle Fans, die immer zu mir gehalten haben“, äußert sich der Angreifer.