Liverpool verdient bei Solanke kräftig mit

Der FC Liverpool wird am bevorstehenden Transfer von Dominic Solanke (26) zu Tottenham Hotspur ordentlich mitverdienen. Laut ‚Mirror‘ besitzen die Reds eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Bei einer kolportierten Ablöse von umgerechnet 75 Millionen Euro wären das 15 Millionen, die von dem Erlös in die Taschen der Reds wandern.

Der 26-jährige Mittelstürmer wechselte vor fünf Jahren für 21,2 Millionen Euro von Liverpool zum AFC Bournemouth, inklusive der nun bekannten Weiterverkaufsbeteiligung. Seitdem erzielte Solanke für die Cherries in 216 Partien 77 Tore und gab 31 Vorlagen.