Hannover-Interesse an Agbo

Hannover 96 ist bei der Suche nach einem Ersatz für Waldemar Anton (VfB Stuttgart) auf einen Spieler von Standard Lüttich aufmerksam geworden. Wie die belgische Boulevardzeitunng ‚La Dernière Heure‘ berichtet, befinden sich die Niedersachsen gemeinsam mit dem FC Málaga im Rennen um Uche Agbo. Der defensive Mittelfeldspieler besitzt in Lüttich noch einen Vertrag bis 2021, hat aber keine Perspektive mehr beim belgischen Klub.

2017 hatte Lüttich noch 2,5 Millionen Euro für den 24-jährige Sechser gezahlt, verlieh Agbo in den vergangenen eineinhalb Jahren aber jeweils für eine halbe Spielzeit an drei unterschiedliche Klubs. Aktuell weilt der Nigerianer noch bei Deportivo La Coruña. Der spanische Zweitligist besitzt zwar eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, doch der abstiegsbedrohte Klub könnte diese nur bei Klassenerhalt ziehen.