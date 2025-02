Union-Stürmer Vertessen nach Salzburg

Union Berlins Mittelstürmer Yorbe Vertessen (24) schließt sich mit sofortiger Wirkung RB Salzburg an. Vertessen unterzeichnet ein Arbeitspapier bis 2029. Die Ablöse beläuft sich Berichten zufolge auf rund vier Millionen Euro. Bei den Köpenickern kam der Belgier unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart nicht mehr über die Rotationsrolle hinaus und wollte wieder regelmäßig auf Spielzeit kommen.

RB-Geschäftsführer Sport Rouven Schröder sagte über die Neuverpflichtung: „Mit Yorbe Vertessen bekommen wir einen vielseitigen Offensivspieler, den wir schon lange beobachtet haben. Wir sind überzeugt davon, dass noch viel ungenutztes Potenzial in ihm steckt und dass wir hier das ideale Umfeld bieten können, um ihn zu entwickeln und zu fördern. Durch seine Verpflichtung gewinnen wir in der Offensive an Flexibilität, Kreativität und auch an Torgefahr.“ Vertessen hatte sich vor genau einem Jahr den Berlinern angeschlossen, seitdem erzielte der Stürmer fünf Tore in 32 Einsätzen.