Lobinger verlässt den FCK

Viktoria Köln verstärkt sich im Angriff mit Lex-Tyger Lobinger von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Der 25-Jährige war in der vergangenen Rückrunde vom FCK an Osnabrück verliehen, nun folgt der feste Abgang. In der abgelaufenen Saison gelang ihm in der zweiten Liga eine Vorlage in 20 Einsätzen.

„Tyger ist ein Spieler, den wir in dieser Art noch nicht in unseren Reihen haben, sein Tempo und seine Größe werden dem Team weiterhelfen“, freut sich Stephan Küsters, Sportlicher Leiter von Viktoria Köln, über die Neuverpflichtung. Auch der 1,92 Meter große Mittelstürmer freut sich auf sein neues Kapitel: „Mir ist es wichtig, dass ich die Erfahrung aus den letzten Zweitliga-Jahren ins Team bringen sowie meine Robustheit und Schnelligkeit einsetzen kann, damit wir vorne gemeinsam für viel Gefahr sorgen.“