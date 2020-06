Werner wechselt zu Chelsea

Der Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea ist in trockenen Tüchern. Wie die Londoner mitteilen, zieht man die Ausstiegsklausel im Vertrag des Nationalstürmers bei RB Leipzig, 53 Millionen Euro Ablöse werden fällig.

Werner erhält bei den Blues einen Vertrag bis 2025. Pro Saison soll er dem Vernehmen nach mehr als zehn Millionen Euro einstreichen. Die Bundesliga verlässt der 24-Jährige schon nach Abschluss der Saison. Im Anschluss wird er bei Chelsea die medizinischen Untersuchungen durchlaufen. Einsätze für die Leipziger in der Champions League sind nicht mehr angdacht.

„Ich bin glücklich, bei Chelsea zu unterschreiben. Es ist ein sehr stolzer Moment für mich, diesem großen Klub beizutreten“, freut sich Werner, „natürlich möchte ich Leipzig danken. Nun freue ich mich auf die kommende Saison mit meinen neuen Teamkollegen, dem Trainer und natürlich den Chelsea-Fans. Zusammen liegt eine sehr erfolgreiche Zukunft vor uns. “

