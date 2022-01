Everton holt Patterson für 19 Millionen

Der Wechsel von Nathan Patterson zum FC Everton ist perfekt. Wie der englische Erstligist mitteilt, kommt der 20-jährige Rechtsverteidiger mit sofortiger Wirkung von den Glasgow Rangers. Patterson unterschreibt bis Sommer 2027.

Dem Vernehmen nach fließen stolze 19 Millionen Euro Ablöse, womit der Neuzugang zum Rekordverkauf der Rangers aufsteigt. Für Everton ist es nach der 23-Millionen-Verpflichtung von Vitaliy Mykolenko (22, Dynamo Kiew) der zweite kostspielige Wintertransfer.

Our second January arrival ✍️



Welcome, Nathan! 🔵 pic.twitter.com/lKflKD4EQJ