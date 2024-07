Barkok sagt Bochum ab

Aymen Barkok wird in diesem Sommer wohl nicht zum VfL Bochum wechseln. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 26-Jährige dem Ruhrpott-Klub abgesagt. In den vergangenen Wochen war das Interesse der Bochumer bekannt geworden. Laut dem Bezahlsender haben auch Gespräche zwischen Barkok und VfL-Sportchef Marc Lettau sowie dem neuen Trainer Peter Zeidler stattgefunden.

Der offensive Mittelfeldspieler möchte sich jedoch in Mainz unter Trainer Bo Henriksen durchsetzen. In der vergangenen Rückrunde war Barkok an Hertha BSC verliehen. Dort zeigte der 18-fache marokkanische Nationalspieler jedoch sehr wechselhafte Leistungen. Barkoks Vertrag in Mainz läuft noch bis 2025.