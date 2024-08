Goretzka erreicht MLS-Anfrage

Leon Goretzka bot sich offenbar die Option MLS. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, erkundigte sich der Charlotte FC nach dem 29-jährigen Mittelfeldspieler des FC Bayern. Wenig überraschend komme für Goretzka ein Transfer in die Staaten aktuell aber nicht in Frage. Wenn der 57-fache Nationalspieler den Rekordmeister verlässt, so ist dem Podcast zu entnehmen, dann wohl nur zu einem europäischen Spitzenklub.

Atlético Madrid wäre so einer, doch die zuletzt mit Goretzka in Verbindung gebrachten Rojiblancos verpflichteten unlängst den Engländer Conor Gallagher (24) für die Mittelfeldzentrale. Ohnehin würde Goretzka gerne in München bleiben und um seine Chance unter Trainer Vincent Kompany kämpfen.