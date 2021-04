Köln: Die Kosten für Funkel

Der 1. FC Köln kommt mit dem Engagement von Friedhelm Funkel als Feuerwehrmann recht günstig davon. Laut ‚Bild‘ kassiert der 67-Jährige bis zum Saisonende 200.000 Euro an Gehalt, bei Nicht-Abstieg würde der Ex-Fortuna-Coach eine Prämie von 300.000 Euro einstreichen. Funkel wurde von den Domstädtern am heutigen Montag als Nachfolger für den am Sonntag entlassenen Markus Gisdol installiert.

Zum Vergleich: Dem ehemaligen Schalker Trainer Christian Gross wurde für den Nichtabstieg ein Bonus in siebenstelligem Bereich zugesichert. Ein Aspekt bei der günstigen Funkel-Anstellung ist der Umstand, dass der Neue kein eigenes Trainerteam mitbringt. Bis auf Gisdols Assistent Frank Kaspari bleibt der Rest des Staffs komplett.