Bericht: Röhl vor dem Abflug

Danny Röhl wird das Kapitel Sheffield United womöglich schließen. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ laufen aktuell Gespräche zwischen den Parteien, um eine vorzeitige Trennung zu bewirken. Wahrscheinlich sei, dass die Verhandlungen zeitnah abgeschlossen werden.

Röhl hatte den englischen Zweitligisten im Oktober 2023 übernommen, konnte den hohen Erwartungen der Klubführung aber nicht gerecht werden. Der 36-jährige Übungsleiter, der in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht wurde, steht in Sheffield bis 2027 unter Vertrag.