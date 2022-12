Werders Goller wechselt nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg verpflichtet Benjamin Goller von Werder Bremen. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der 23-Jährige mit sofortiger Wirkung. Gollers Vertrag bei Werder wäre im Sommer ausgelaufen, nun haben sich die beteiligten Vereine aber auf einen Wechsel im Januar einigen können. Dem Vernehmen nach fließt eine kleine Ablöse.

Der Flügelspieler kam in der laufenden Spielzeit bei den Profis noch nicht zum Einsatz. Lediglich für die zweite Mannschaft der Bremer absolvierte Goller ein Pflichtspiel in der Regionalliga Nord. In Nürnberg will der Rechtsfuß seiner Karriere wieder frischen Wind einhauchen.

