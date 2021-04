UEFA startet Untersuchung gegen Ibrahimovic

Für Zlatan Ibrahimovic wird es bezüglich der Affäre um seine Beteiligung an einer Sportwetten-Firma in Malta ernst. Wie die UEFA offiziell mitteilt, wurde „eine disziplinarische Untersuchung bezüglich eines möglichen Verstoßes gegen die UEFA-Disziplinarordnung durch Herrn Zlatan Ibrahimovic wegen einer angeblichen finanziellen Beteiligung an einem Wettunternehmen“ eingeleitet.

„Weitere Informationen zu dieser Angelegenheit werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt“, heißt es weiter in der Mitteilung. Im Extremfall droht dem 39-jährigen Schweden eine weltweite Sperre von bis zu drei Jahren. Für den Routinier wäre das Urteil in dem Fall womöglich gleichbedeutend mit einem vorzeitigen Karriereende. Zuerst hatte das schwedische ‚Aftonbladet‘ von den Verstößen gegen die UEFA- und FIFA-Regularien des Angreifers berichtet.