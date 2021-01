Bayern: Zirkzee vorerst bei der U23

Für Joshua Zirkzee wird es auf absehbare Zeit wohl keine Einsätze bei den Profis des FC Bayern geben. Laut der ‚Bild‘ ist man an der Säbener Straße nicht vollkommen mit dem Engagement des 19-jährigen Niederländers zufrieden. „Er war jetzt fünf Wochen aus dem Training raus, das muss man auch berücksichtigen. Er wird Spiele bei der U23 haben, wenn er bei uns nicht spielt“, sagte Trainer Hansi Flick auf der gestrigen Pressekonferenz.

„Wir erwarten dann von ihm, dass er auch dort zeigt, was er kann. Er soll sich in den Dienst der Mannschaft stellen und seine Stärken einbringen“, fordert Flick von Zirkzee, „er ist vor dem Tor einfach gut, hat eine gute Technik, einen starken Abschluss. Aber diese Dinge muss er auch in der U23 zeigen.“ In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf lediglich 91 Bundesligaminuten. Mittlerweile strebt der Youngster dem Vernehmen nach einen vorzeitigen Abschied im Winter an.