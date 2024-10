PSG? Ekitike „ohne Sinn für Rache“

Hugo Ekitike will nach seiner Leistungsexplosion bei Eintracht Frankfurt seinem Ex-Klub Paris St. Germain nicht die lange Nase zeigen. „Nein, das ist keine Rache“, betonte der Stürmer auf einer Pressekonferenz der französischen U21-Nationalmannschaft, „für alles gibt es unterschiedliche Hintergründe.“

Ekitike war im Januar für letztlich rund 20 Millionen Euro von PSG zur Eintracht gewechselt. In der laufenden Saison startet der 22-Jährige so richtig durch, hat nach acht Spielen schon neun Scorerpunkte auf dem Konto. Den Grund dafür, dass er bei PSG einst aussortiert wurde, will Ekitike lieber bei „sich selbst“ suchen, statt öffentlich dreckige Wäsche zu waschen.