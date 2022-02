Weghorst ärgert United: Burnleys bester Mann

Wout Weghorst war ein guter Bundesliga-Stürmer, aber kann er es auch in einer kalten, verregneten Nacht in Burnley? Seit dem gestrigen Dienstagabend ist klar: Ja, kann er. Beim 1:1 seines neuen Klubs gegen Manchester United war der ehemalige Wolfsburger der beste Spieler auf Seiten der Clarets.

Für Weghorst, am Deadline Day für 14 Millionen Euro von Wolfsburg nach Burnley gewechselt, war es bereits der zweite Einsatz für den Tabellenletzten der Premier League. Nach einem 0:0 gegen den FC Arsenal am Sonntag holte Burnley auch gegen United einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner. Ohne Weghorst hatte Burnley Ende Dezember noch 1:3 gegen die Red Devils verloren.

Im erneuten Duell mit United war es der 29-Jährige, der in der 47. Minute den wichtigen Treffer der Clarets vorbereitete: Mit einer schnellen Körperdrehung hatte Weghorst zunächst Harry Maguire und Scott McTominay aussteigen lassen, ehe er mit einem überlegten Steilpass Jay Rodríguez freispielte, der David De Gea keine Chance ließ.

Fünf Minuten später hätte dann Weghorst sogar selbst treffen können. Seinen gefährlichen Volley aus 20 Metern konnte De Gea diesmal aber entschärfen. „Er hat da wirklich Pech gehabt, dass er nicht getroffen hat. Es war eine Glanzparade“, befand auch Burnley-Trainer Sean Dyche nach der Partie.

Wenig überraschend wurde Weghorst offiziell zum Spieler des Spiels gewählt. Die kalten verregneten Nächte in Burnley scheinen dem Ex-Wolfsburger schließlich zu liegen.

