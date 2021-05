Eintracht: Der Preis für Glasner

Eintracht Frankfurt zahlt für die Verpflichtung von Oliver Glasner einen niedrigen einstelligen Millionenbereich. Nach Informationen der ‚Bild‘ fließt eine Ablöse von 1,8 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg. In Frankfurt unterschrieb Glasner am heutigen Mittwoch einen Vertrag bis 2024.

Dessen Nachfolge beim VfL könnte Mark van Bommel antreten. Der 44-jährige Niederländer ist seit seinem Aus bei der PSV Eindhoven im Dezember 2019 vereinslos und gilt als Favorit auf den Wolfsburger Trainerposten.