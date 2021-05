Glasner übernimmt die Eintracht

Die neue Sportliche Leitung bei Eintracht Frankfurt steht. Mit Oliver Glasner wurde der Trainer für die kommende Saison gefunden. Wie die Adler offiziell verkünden, kommt Glasner zur Eintracht und unterschreibt einen bis 2024 datierten Vertrag. Damit tritt er die Nachfolger von Adi Hütter an. Der Vertrag in Wolfsburg wurde zuvor aufgelöst, angesichts einer Ausstiegsklausel fließt eine Ablöse über kolportierte fünf Millionen Euro.

„Oliver Glasner hat in den vergangenen zwei Jahren beim VfL Wolfsburg bewiesen, dass er in der Lage ist, auf absolutem Topniveau zu arbeiten und junge Spieler weiterzuentwickeln“, sagt Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG.

„Spannender Klub mit toller Entwicklung“

Glasner freut sich auf die neue Herausforderung: „Eintracht Frankfurt ist ein spannender Klub und hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Die Emotionalität in der Stadt und der Region rund um die Eintracht ist großartig und nicht zuletzt nach den großartigen Auftritten in der Europa League in den vergangenen Jahren international bekannt. Wir sehen in Frankfurt die Möglichkeit, eine Mannschaft auf einem starken Niveau weiterzuentwickeln und freuen uns sehr auf diese tolle Herausforderung.“

Glasner verlässt den VfL Wolfsburg nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League. Zwei Spielzeiten stand er als Trainer an der Seitenlinie der Wölfe, in denen ein siebter und ein vierter Platz heraussprangen.