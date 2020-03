Ben-Hatira sagte Bayern ab

Die Karriere von Änis Ben-Hatira hätte eine ganz andere Wendung nehmen können. Der 31-Jährige erzählt in einem Interview mit ‚transfermarkt.de‘, dass er sich 2006 „für den HSV und gegen Bayern entschieden“ habe. Der damals 17-Jährige „war schon vor Ort in München, mir wurde alles gezeigt, unter anderem das Internatszimmer. Ich hatte sogar eigentlich schon zugesagt.“

Doch direkt im Anschluss an das Gespräch mit dem FC Bayern reiste der Flügelspieler zum Hamburger SV. „Das coole Stadion, der Kabinentrakt, die Spieler: All das hat mir imponiert“, begründet Ben-Hatira seine Entscheidung von damals, doch beim HSV zu unterschreiben. Insgesamt blieb der tunesische Nationalspieler fünfeinhalb Jahre in der Hansestadt, ehe er 2011 in seine Heimatstadt Berlin und zu Hertha BSC wechselte. Bis zum Saisonende steht Ben-Hatira noch beim Karlsruher SC unter Vertrag.