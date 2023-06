Polen - Deutschland: So könnte das DFB-Team spielen

Das 3:3 gegen die Ukraine am Montag war mal wieder ein Dämpfer im Bemühen, ein Jahr vor der Heim-EM eine Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft zu entfachen. Der nächste Versuch erfolgt heute Abend in Warschau.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am recht erfolglosen Versuch Dreierkette wird Hansi Flick wohl auch gegen Polen festhalten – personell soll es aber einige Änderungen geben. Marc-André ter Stegen, Emre Can und Jamal Musiala rücken nach Angaben des Bundestrainers in die Startelf.

Lese-Tipp

DFB: Flick schießt gegen Kimmich-Kritiker

Darüber hinaus darf man auch davon ausgehen, dass Kai Havertz nach seinem guten Joker-Einsatz gegen die Ukraine diesmal beginnen darf. Auf den Außenbahnen herrscht Konkurrenz. Jonas Hofmann und Robin Gosens sind genauso Optionen wie Benjamin Henrichs und David Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte das DFB-Team spielen