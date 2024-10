Umbau geht weiter: Zwei Ex-Schalker zu Bayern

Der FC Bayern setzt die interne Umstrukturierung fort. Nach Nils Schmadtke wird auch André Hechelmann die Scoutingabteilung des Rekordmeisters verstärken. Gerüchte um eine Verpflichtung des ehemaligen Schalke-Funktionärs machten bereits vor ein paar Tagen die Runde, jetzt ist der Deal laut ‚Bild‘ praktisch perfekt.

Hechelmann wird künftig Schmadtke, dem neuen Abteilungsleiter Scouting und in dieser Funktion Nachfolger von Markus Pilawa, zuarbeiten. Einen Namen machte sich der 40-Jährige in den vergangenen Jahren in Gelsenkirchen. Auf Schalke war Hechelmann zunächst als Chefscout tätig, dann wurde zum Sportdirektor befördert. Nach seiner Degradierung zum Technischen Direktor folgte schließlich die Trennung im März.

Neben Hechelmann verstärken die Bayern-Verantwortlichen ihr Scoutingteam mit einem weiteren Ex-Schalker. Christoph Kresse war wie zuvor Hechelmann als Chefscout bei den Königsblauen tätig, füllte diesen Job bis Mai aus. Weitere Scouting-Erfahrung erwarb der 32-Jährige im Vorfeld beim VfL Wolfsburg und beim 1. FC Köln.