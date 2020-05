Wegen Flick: Boateng deutet Bayern-Verbleib an

Die Beziehung zwischen dem FC Bayern und Jérôme Boateng könnte doch über den Sommer hinaus fortgesetzt werden. Ein solches Szenario deutet der Weltmeister von 2014 gegenüber der ‚Sport Bild‘ an: „Mein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick kann ich mir vorstellen, ihn zu erfüllen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun hängt die Zukunft allerdings nicht am Spielerwunsch alleine. Schließlich bestünde für die Münchner in diesem Sommer letztmalig die Gelegenheit, noch eine Ablöse für den 31-Jährigen zu erzielen. Potenzielle Abnehmer gibt es genug. Nach FT-Informationen bekunden unter anderem Hertha BSC sowie die beiden englischen Schwergewichte FC Arsenal und FC Chelsea Interesse an Boateng.

Problemfeld Nachfolger

Die Situation bleibt offen. Den Bayern stellen sich dabei zwei große Fragen: Ist mit Boateng in diesem Corona-geplagten Jahr eine adäquate Summe zu erzielen? Und: Kann der anvisierte Deal mit Dayot Upamecano (21) schon jetzt oder erst im kommenden Sommer eingetütet werden?

„Ich verdanke Hansi Flick sehr viel. Wäre er nicht jetzt Trainer, wäre ich vielleicht nicht mehr beim FC Bayern“, sagt Boateng. Die Weichen sind rein emotional also gestellt für eine weitere Zusammenarbeit. Von nun an hängt fast alles ab von wirtschaftlichen Fragen.