Hertha BSC: Spur zu Boateng

76 Millionen Euro investierte Hertha BSC im Winter in neues Personal. Von einem kurzfristigen Kaufrausch will man bei den Berlinern allerdings nichts wissen. Die Investitionen seien auch perspektivischer Natur. Schließlich soll in einigen Jahren der Sprung in die Champions League gelingen.

Da stünde es dem Hauptstadtklub auch gut zu Gesicht, die ein oder andere Galionsfigur im Kader zu haben. Und genau an dieser Stelle setzt die Hertha momentan nach FT-Informationen an. Wie unsere Redaktion erfuhr, haben die Berliner Ex-Spieler Jérôme Boateng kontaktiert. Daneben bekunden auch der FC Arsenal und der FC Chelsea Interesse, wie FT vor einigen Tagen bereits exklusiv berichtete.

Bayern-Abschied im Sommer wahrscheinlich

Der inzwischen 31-jährige Weltmeister von 2014 ist beim FC Bayern trotz zuletzt ansteigender Form ab Sommer entbehrlich. Ein Jahr vor Vertragsende wäre Boateng zudem für einen Investorenklub wie die Hertha durchaus erschwinglich.

Auf FT-Nachfrage war der Bundesligist im Übrigen nicht zu einer konkreten Stellungnahme bereit. Fakt ist: Boateng, der schon zwischen 2002 und 2007 für Hertha auflief, wäre als Berliner Junge auch marketingtechnisch ein toller Coup. Darüber hinaus würde er das sportliche Niveau in der Defensive noch einmal deutlich anheben.